Українська кіноакадемія звернулася до організаторів Фестивалю європейського кіно із закликом відмовитися від його проведення в Росії.

Проведення показів стрічок із країн Європейського Союзу заплановано онлайн у період із 1 по 15 листопада 2023 року.

– Ще з початком повномасштабного вторгнення Кіноакадемія висловила активну позицію і закликала до бойкоту російського кінематографу та будь-якої співпраці з його представниками. Наш заклик підтримало чимало міжнародних інституцій, організацій та компаній, за що ми дуже вдячні, – йдеться в заяві Кіноакадемії.

Тим не менш, фестиваль, який проводиться під егідою Представництва Європейського Союзу в Росії, відновлює свою роботу після річної перерви, спричиненої повномасштабним вторгненням в Україну.

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– Проведення міжнародних фестивалів у Росії, тим паче підтримка та організація таких фестивалів представниками інших країн чи міжнародними організаціями є рівносильними запереченню, применшенню і тривіалізації воєнних злочинів Росії проти України, – наголосили в Кіноакадемії.

Свою позицію також висловило ДержКіно України. Там закликали світ припинити будь-яку співпрацю з представниками російської культури, адже казати, що мистецтво поза політикою, тоді як російські ракети знищують українські театри, кіно та музеї – несправедливо.