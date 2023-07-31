Нардепка від Слуги народу Мар’яна Безугла виступила проти рішення призначити Лесю Гасиджак директоркою Національного музею Голодомору-геноциду. Про це вона написала у Facebook.

Причиною такої заяви Безуглої стала зовнішність Лесі Гасиджак , водночас депутатка підкреслює, що це “не бодишеймінг”.

– Ще раз, ви страждаєте на ожиріння, коли занадто багато їсте! Це не наслідок поранення, не онкологічне захворювання чи вроджена вада. Це в абсолютній більшості випадків прямий наслідок вашої харчової поведінки, – заявила Безугла.

Саме зайва вага, на думку нардепки, заважатиме жінці виконувати свої обов’язки, наприклад, у спілкуванні з представниками голодних африканських країн, закордонні дипломати яких не зможуть емоційно сприймати її слова.

Безугла також розкритикувала Мінкульт за виникнення такої ситуації. Нардепка переживає, що якщо Гасиджак не справлятиметься зі своїми обов’язками, то їй про це боятимуться сказати.

Нагадаємо, днями очільниця музею Голодомору подала до суду після цькування в мережі через її зовнішність.

Зокрема, її вагу публічно обговорював Юрист Клим Братківський у негативному ключі. Пізніше він прийшов до музею Голодомору, щоб вибачитися, але її не було на роботі.