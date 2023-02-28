Запальні музичні мікси за участю політиків і зірок від Мюслі UA лунають по всьому світу. Їхні хіти набирають мільйони прослуховувань і стають інтернет-класикою для покоління TikTok.

Мюслі UA ретельно приховують обличчя і не видають справжніх імен від початку заснування. Останнім часом мережа особливо активно вирує чутками – які зіркові обличчя можуть ховатися за масками?

Що відомо про Мюслі UA

Офіційний YouTube канал Мюслі UA створили ще у 2018 році, та реальну популярність діджеї отримали аж у 2022. Це сталося після виходу треку про Вову, за якого “життя готов віддать” одіозний бізнесмен Олександр Поворознюк. Власне, гострі цитати останнього і перетворили іронічний трек на абсолютний хіт, а самі дуже швидко стали крилатими.

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Ролик на пісню набрав рекордні 7 млн переглядів і відкрив таємничим ноунеймам шлях на велику сцену.

24 лютого Мюслі UA вкотре здивували колаборацією у патріотичному релізі до річниці повномасштабної війни. Не зраджуючи фірмовому стилю, найзагадковіший музичний проєкт країни поклав на танцювальну музику життєстверджувальні цитати улюбленця TikTok – репера MC Petya, який зараз служить у ЗСУ.

Хто ховається за масками Мюслі UA

Судячи з коментарів на сторінках Мюслі UA, чимало українців вважають, що за маскою ховається Василь Харизма – саме він втілив образ фронтмена у кліпі на пісню Добрий день everybody. Однак це не так.

– Я просто записав голосове повідомлення Борису Джонсону і після цього Мюслі написали мені в Instagram єдину фразу “Готуєм трек”, – зізнався блогер і комік із Гуцульщини.

Втім тих, хто досі вірить що за маскою Мюслі UA ховається блогер, точно не варто засуджувати. Бо в інтернеті та соціальних мережах гурту немає жодного фото Мюслі UA без масок. Єдина надія бодай на якусь зачіпку – TikTok.

На новій офіційній сторінці гурту в кадрі два чоловіки. В обох – блакитні очі. Віддані фанати, що були на концертах Мюслі UA, в один голос свідчать – їхніх кумирів складно не помітити, бо обоє зростом вище 190 см.

Чому учасники Мюслі UA приховують обличчя

В ексклюзивному коментарі Фактам.Life учасники Мюслі UA зізналися, що ховають обличчя за маскою, аби показати єдність українців.