Це моя суб’єктивна думка: Лодигін виправдався за бали Kalush у відборі Євробачення

Член правління ПАТ НСТУ та суддя відбору на Євробачення Ярослав Лодигін прокоментував свою оцінку гурту Kalush Orchestra та вибачився, якщо вона когось образила.

За словами Лодигіна, йому прикро, що пісенний конкурс перетворився на обговорення порушень законодавства чи їх відсутність.

– Мені прикро, що музичний конкурс опинився в ситуації, коли ми обговорюємо не пісні і музику, а перетини кордонів, порушення законодавства, – зазначив суддя шоу.

Також він в рамках пресконференції щодо результатів відбору на Євробачення 2022 зазначив, що готовий пояснити свій коментар про виступ гурту Kalush Orchestra.

– Я б хотів ще додати пояснення щодо оцінки виступу гурту Kalush Orchestra, яка викликала певний резонанс у частини суспільства як некоректна. Я насамперед вибачаюся перед тими, кого така оцінка образила. Через стислий ефірний час, кульмінаційний момент шоу, я допускаю, що мені не вистачило точності у формулюванні. І звичайно, я говорив не про етнічні, регіональні чи будь-які інші географічні фактори, які стають на перепоні того чи іншого учасника для того, щоб представляти Україну на Євробаченні, – заявив Ярослав Лодигін.

Суддя додав, що його оцінка суб’єктивна, бо він має на неї право.

– Я цю оцінку давав насамперед як член журі, як митець, як продюсер. Ця оцінка безумовно є суб’єктивною, і я на це маю право. Як у продюсера, мій фокус скеровано на фінал Євробачення. На те, як ми представляємо країну у фіналі, яке місце можемо посісти, – зазначив Лодигін.

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra посів на відборі на Євробачення друге місце. Саме оцінка Лодигіна зрізала результат колективу. Адже Тіна Кароль та Джамала поставили хлопцям високі бали, а глядачі віддали за них найбільше голосів.