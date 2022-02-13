Ведучий національного відбору на Євробачення 2022 Тимур Мірошниченко пояснив, що плутанина з оголошенням результатів глядацього голосування у фіналі сталася через технічну помилку.

За словами Мірошниченка, результати голосування з конверту ведучі побачили лише на сцені. Це був список учасників у порядку їхнього виступу, а далі три колонки – оцінки журі, бали від глядачів і загальний результат.

– Я їх починаю озвучувати. 1 бал – Michael Soul, 2 бали – Our Atlantic… І тут починається ґвалт у навушники, що я не правильно озвучую бали і що 2 отримує Cloudless. Намагаюсь розібратися ще раз. Ні, ну я ж бачу інші результати і правильно все озвучую. Поки в редакторській паніка, бо ніхто не може зрозуміти хто правий, а хто помиляється, мене просять “йти за вухом”. Тому я озвучую оцінки, які мені диктують. Аж поки не минає декілька хвилин (для мене вони були вічністю) і в редакторській все ж розуміють, що від самого початку я озвучував таки правильні бали. І треба починати все спочатку. Тому й виходить такий месс в ефірі. Таблицю з результатами намагаються виправляти наживо, але вона просто зависає і не повертається.

Це лажа. Так бути не повинно. Бо в результаті я “той йолоп, що 8 цифр не може озвучити”, довіра до підсумкових балів падає, хейт заливає всі можливі щілини, – пояснює Мірошниченко.

Ведучий запевнив, нехай не з першої спроби, але в ефірі він озвучив саме ті оцінки, які були в конверті, завіреному аудиторами.

– Я за правду. І Євробачення для мене більше, ніж робота, – додав він.

Нагадаємо, ввечері 12 лютого стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2022 у Турині (Італія). Під час оголошення результатів глядацького голосування ведучий Тимур Мірошниченко заплутався у балах, вказаних у документі аудиторської компанії, що контролювала підрахунок голосів.

Зрештою фінальна таблиця, на якій вели загальний підрахунок балів (журі та глядачів), зникла з екранів. Коли Мірошниченко оголосив усі результати голосування глядачів, члени журі звели бали вручну на папірці.

Через цю плутанину гурт Kalush звинуватив організаторів у фальсифікації голосів і пригрозив їм судом.