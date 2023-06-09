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Музика

Це космос! Tvorchi та The Hardkiss презентували потужний трек Мрійники

9 Червня 2023, 12:01
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Tvorchi та The Hardkiss
Джерело: Юлія Саніна

Представники України на Євробаченні 2023 Tvorchi презентували потужний трек Мрійники разом із гуртом The Hardkiss.

Музиканти зізналися, що спільну пісню почали готувати ще у 2021 році. Однак презентувати прем’єру планували зовсім не так.

– Маємо надію, що сьогодні вона подарує комусь віру. Маємо працювати далі та мріяти, – зауважили Tvorchi.

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна додала, що в цей складний час українцям надважливо працювати та мріяти.

– Іноді в цей час, у якому живуть українці, дуже хочеться відключитися, заховатися під ковдру, зникнути та нічого не робити. Але це шлях в нікуди. Потрібно працювати й потрібно мріяти. Ми мріяли та працювали, зробили для вас дуже особливу прем’єру. Вона була запланована дуже давно, ми багато над нею працювали та сильно її любимо, – сказала вона.

Відео на пісню Мрійники Tvorchi та The Hardkiss обіцяють презентувати пізніше.

Для шанувальників дует став несподіванкою, втім вони в захваті від нового потужного треку:

  • Оце так несподівана колаборація!
  • Який класний саунд вийшов!
  • Воу-воу, вже стоїть на повторі! Вітаю вас із класною колабою! 
  • Мурашки!
  • Такі треки дуже підбадьорюють у ці складні часи.
  • Космос!
  • Дуже кайфова музика!
  • Звучить дуже круто!
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The Hardkiss Tvorchi
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