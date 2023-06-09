Представники України на Євробаченні 2023 Tvorchi презентували потужний трек Мрійники разом із гуртом The Hardkiss.

Музиканти зізналися, що спільну пісню почали готувати ще у 2021 році. Однак презентувати прем’єру планували зовсім не так.

– Маємо надію, що сьогодні вона подарує комусь віру. Маємо працювати далі та мріяти, – зауважили Tvorchi.

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна додала, що в цей складний час українцям надважливо працювати та мріяти.

– Іноді в цей час, у якому живуть українці, дуже хочеться відключитися, заховатися під ковдру, зникнути та нічого не робити. Але це шлях в нікуди. Потрібно працювати й потрібно мріяти. Ми мріяли та працювали, зробили для вас дуже особливу прем’єру. Вона була запланована дуже давно, ми багато над нею працювали та сильно її любимо, – сказала вона.

Відео на пісню Мрійники Tvorchi та The Hardkiss обіцяють презентувати пізніше.

Для шанувальників дует став несподіванкою, втім вони в захваті від нового потужного треку: