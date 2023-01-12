Сім місяців тому російський музикант Борис Гребенщиков дав інтерв’ю, в якому підтримав Україну та назвав людей, які виправдовують чи замовчують війну – фашистами.

Він зазначив, що людей, які підтримують таке – в його оточенні немає. А також наголосив, що жодної загрози Росії ніхто не надавав, зокрема НАТО, як вважають росіяни, чиї голови промиті пропагандою.

– Це і є фашизм – знищення однієї нації іншою за національно-культурною ознакою. Більшість життя я живу в Англії, Індії, Франції, Америці, де завгодно. Ніколи не зустрічав агресивного настрою до росіян, вони навіть нікого не цікавлять. Ну, є у вас горілка, ікра, балет – чудово, все, – сказав Борис.

Він додав, що ті, хто підтримують війну – психічно хворі.

Зараз дивляться

– Вони мають владу, тому можуть розчавити танками, знищити, посадити у в’язниці, розстріляти будь-яку людину, яку зустрінуть на вулиці, – наголосив Гребенщиков.

Вочевидь, пропагандисти пропустили інтерв’ю музиканта, помітивши його тільки зараз. Так, депутат Держдуми РФ Султан Хамзаєв заявив, що направить до Слідчого комітету запит із проханням перевірити висловлювання Гребенщикова. Про це пишуть росЗМІ.

Депутат хоче з’ясувати, чи не робив артист такі кримінальні злочини, як дискредитація Збройних сил РФ, сприяння тероризму та екстремізм.

Увагу до інтерв’ю з Борисом у 2022 році привернув російський пропагандист Армен Гаспарян, оприлюднивши його фрагмент у своєму Telegram-каналі, обурившись, що артист назвав їх фашистами.