Співачка Біллі Айліш закликала фанатів не кидати предмети в артистів під час виступу – тенденція занадто небезпечна, щоб її підтримувати. Зірка також розчарована поведінкою людей, які це заохочують.

Айліш розповіла, що в неї часто кидають предмети, та розуміє, що в цьому немає жодного злого умислу.

– Дуже дратує, коли ти перебуваєш на сцені і в тебе влучають. Однак ти знаєш, що це відбувається з любові, тож фанати просто намагаються тобі щось дати, – розповіла Біллі на прем’єрі фільму Барбі.

Останнім часом зірки страждають від необдуманих дій шанувальників. Наприклад, у Бібі Рексу кинули телефоном, через що співачці довелося накласти кілька швів на обличчі.

У Pink кинули прахом покійної матері, а в репера Lil Nas X – секс-іграшкою. Така поведінка слухачів не здається належною – самі музиканти вирішили звернутись до фанатів.

Наприклад, Адель пригрозила пістолетом тим, хто захоче в неї кинути телефон або будь-який інший важкий предмет. Зірка нагадала про етикет під час концерту, і що його варто дотримуватися.