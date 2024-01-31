Модель і блогерка Кім Кардаш’ян поскаржилася на проблеми зі шкірою – у знаменитості на нозі з’явився псоріаз.

Що відомо про проблеми зі шкірою в Кардаш’ян

Так, в Instagram власниця б’юті-компанії SKKN BY KIM розповіла, як у неї з’явився псоріаз. Вона показала велику червону пляму на правій нозі – вона мала досить моторошний вигляд.

– Друзі, наскільки божевільний у мене зараз псоріаз? Він у мене по всій нозі. Я не знаю, що відбувається. Але я повинна розібратися з цим. Це божевілля, – поділилася думкою Кім.

Зірка додала, що почервоніння викликає в неї біль і вона не знає про причини виникнення такої реакції. Однак Кім припустила, що справа не в їжі, оскільки не змінювала свою дієту.

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Через деякий час блогерка заявила, що псоріаз на її нозі проявляється у вигляді невеликої плями і вона лікується за допомогою солярію. Раніше вона показувала новий апарат для отримання засмаги в офісі SKKN BY KIM, яким сама ж і користується в перервах між роботою.

І поки одні зірки борються з псоріазом, інші роблять усе, щоб не покинути цей світ. Приміром, Шеннен Догерті назвала свою боротьбу з раком справжнім дивом. Результати недавнього лікування дали їй нову надію.