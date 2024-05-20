Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво обурився через жарти про мобілізацію та ухилянтів. Його хвилює зростання зневажливих висловлень в бік тих, хто став на захист країни.

Ектор Хіменес-Браво не розуміє жартів щодо мобілізації

Суддя кулінарного реаліті МастерШеф зізнався, що реагує на все, що відбувається в українському медійному просторі. Зокрема, на ситуацію навколо мобілізації.

– Коли від “дякую ЗСУ”, “ви – все, що у нас є” стало нормальним “ха-ха, я – ухилянт”, “нехай воює хтось інший” та усі інші жарти про ТЦК? – звернувся до підписників Ектор.

Він акцентував, що не відправляє всіх і кожного на фронт, оскільки сам не є військовозобовʼязаним та має паспорт Колумбії. Проте закликає втриматися від зневажливих коментарів у бік захисників України.

Зараз дивляться

– Я їздив на фронт багато разів, там є різні настрої: від високої мотивації до деморалізації. Ми втратили багато героїв, у нас багато поранених. Це горе. Зрештою, не хочете воювати — допомагайте. Не хочете допомагати? Краще мовчіть. Не демотивуйте військових своєю дурнею. Так, це дурість — не розуміти, що ці тренди, де весело транслюється “ухилянство” — це просто жах. Бо військові за цим спостерігають зі шпиталю, з окопу, втомлені з фронту, захищаючи націю та її існування, – емоційно наголосив Ектор.

Він додав, що краще б мережею ширилися тренди із закликом звільнити українських полонених.