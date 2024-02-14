Колишня дружина Володимира Остапчука Христина Горняк розповіла, чи оговталася після розлучення з шоуменом.

Горняк висловилася про розлучення з Остапчуком

У сториз на особистій сторінці в Instagram Христина опублікувала архівне фото у весільній сукні. За словами блогерки, вони з Володимиром розлучилися 4 жовтня 2022 року, відтоді минув вже рік і чотири місяці.

Цього часу Горняк вистачило, щоб пробачити Остапчуку, пропрацювати всі свої травми та почати рухатись далі.

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– Я пропрацювала все, пробачила і йду далі. Я ж обираю бути щасливою, а не померти в смутку від ран минулого життя! Це все досвід, приймаю його з вдячністю і йду далі! Бажаю всім учасникам цієї історії тільки добра, – написала Христина.

Нещодавно Горняк пояснила, чому не відмовилася від прізвища Остапчука після розлучення. За словами Христини, вся справа у її діяльності.

Фото: Христина Горняк