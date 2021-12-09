На СТБ відбувся фінал романтичного реатилі Холостячка, під час якого Злата Огнєвіч зробила свій остаточний вибір, обравши Андрія Задворного.

Факти ICTV розпитали Дмитра Шевченка, як він відреагував на поразку, а також, чи хотів він поборотися за Холостячку вже після реаліті.

– З яким настроєм ви йшли до фіналу?

– На фінал я йшов із чудовим настроєм, на позитиві, було внутрішнє переживання. Допускав, що Злата може сказати Ні, але намагався не думати про це.

– Як ви поверталися у звичне життя?

– Коли прилетів до Києва, я зрозумів, що треба багато надолужити в роботі. Я відволікався завдяки тренуванням, завантажував себе справами. Особливо спорт мені допоміг відновитись.

– А ви розглядали для себе такий варіант, що можна продовжити боротьбу за Злату вже після проекту?

– У п’ятницю на глядачів чекає фінальне пост-шоу Холостячка. Життя після проекту, де будуть розкриті всі карти. Там і дізнаєтеся відповіді, що було, коли вимкнулися камери (посміхається).

– А як ваша сім’я відреагувала на такий результат?

– Батьки зателефонували, запитали, як я почуваюся, чи все нормально. Я відповів, що все гаразд. Але я не бачив, як вони відреагували.

– Як відреагували на коментарі у мережі, які писали на вашу підтримку?

– Я особливо коментарів не читав, бо там їх тисячі. Це думка інших людей. Однак давайте не забувати, що Злата прийшла в реаліті вибирати для себе супутника життя. Останнє слово у будь-якому випадку за нею. Це її вибір.