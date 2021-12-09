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Це був її вибір: Дмитро Шевченко розповів про життя після Холостячки

9 Грудня 2021, 17:30
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Це був її вибір: Дмитро Шевченко розповів про життя після Холостячки

На СТБ відбувся фінал романтичного реатилі Холостячка, під час якого Злата Огнєвіч зробила свій остаточний вибір, обравши Андрія Задворного.

Факти ICTV розпитали Дмитра Шевченка, як він відреагував на поразку, а також, чи хотів він поборотися за Холостячку вже після реаліті.

– З яким настроєм ви йшли до фіналу?

– На фінал я йшов із чудовим настроєм, на позитиві, було внутрішнє переживання. Допускав, що Злата може сказати Ні, але намагався не думати про це.

– Як ви поверталися у звичне життя?

– Коли прилетів до Києва, я зрозумів, що треба багато надолужити в роботі. Я відволікався завдяки тренуванням, завантажував себе справами. Особливо спорт мені допоміг відновитись.

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– А ви розглядали для себе такий варіант, що можна продовжити боротьбу за Злату вже після проекту?

– У п’ятницю на глядачів чекає фінальне пост-шоу Холостячка. Життя після проекту, де будуть розкриті всі карти. Там і дізнаєтеся відповіді, що було, коли вимкнулися камери (посміхається).

– А як ваша сім’я відреагувала на такий результат?

– Батьки зателефонували, запитали, як я почуваюся, чи все нормально. Я відповів, що все гаразд. Але я не бачив, як вони відреагували.

– Як відреагували на коментарі у мережі, які писали на вашу підтримку?

– Я особливо коментарів не читав, бо там їх тисячі. Це думка інших людей. Однак давайте не забувати, що Злата прийшла в реаліті вибирати для себе супутника життя. Останнє слово у будь-якому випадку за нею. Це її вибір.

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