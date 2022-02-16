Скандал навколо відбору на Євробачення 2022 не вщухає. Тепер у мережі знайшли неоднозначний кадр учасника гурту Kalush Orchestra – сопілкаря Тимофія Музичука.

У 2015 році він опублікував на своїй сторінці Вконтакте фото, зроблене в Москві на тлі Кремля. Соліст музичного колективу Олег Псюк в Instagram-stories вирішив прояснити ситуацію, а також сказав, що на їхній гурт спеціально хтось намагається знайти компромат.

Сам Тимофій Музичук сказав, що фото було зроблено в 2013 році, тоді він справді був у Росії з концертом Михайла Поплавського, проте не виступав, а був у масовці.

– Я справді був у Росії на концерті Михайла Поплавського як масовка. Просто плескав, не виступав. Цього ж року – в 2013, виступав у Краснодарі. І після 2013 року в Росії взагалі не був, – сказав Тимофій.

Зі свого боку, Олег висловив подяку всім, хто на них щось намагається знайти.

– Дякуємо вам! Хотів би вас попросити, у мене пес колись пропав. Давно було, але я не знаю, куди він подівся… Може, ви мені знайдете собаку? Я був би вам дуже вдячний. Звати Рекс, чорний, – пожартував Псюк.

До речі, в фіналі відбору на Євробачення 2022 перемогла Аліна Паш, друге місце посіли Kalush Orchestra.

Наразі триває розгляд щодо того, чи відвідувала артистка незаконно Крим у серпні 2015 року. Сама Паш стверджує, що переїжджала кордон із боку України. Проте пильні громадяни у соцмережах знайшли непрямі докази того, що вона прилетіла туди з Москви.

Щоб закрити всі суперечки з цього приводу, Аліна представила Суспільному довідку про те, що в’їзд та виїзд до Криму здійснювався через КПВВ Чаплинка.

Згодом виявилося, що Держприкордонслужба не видавала їй цю довідку. Офіційну відповідь на справжність довідки Аліни Паш Суспільний мовник отримає вже сьогодні.