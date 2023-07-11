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Це була змова: Леді Гага не платитиме $500 тис. за повернення вкрадених собак

11 Липня 2023, 15:40
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Леди гага
Джерело: Depositphotos

Співачка Леді Гага не виплачуватиме обіцяні $500 тис. за повернення її вкрадених собак. Артистка виграла судову справу, тож тепер жінка, яка повернула зірці французьких бульдогів, не отримає жодної копійки.

Ідеться про історію 2021 року, на асистента Гаги напали з пістолетом, коли він вигулював бульдогів зірки. Зловмисники погрожували йому зброєю та вкрали домашніх улюбленців.

Попзірка моментально відреагувала на інцидент і пообіцяла $500 тис. тому, хто знайде і поверне її песиків.

Уже через два дні бульдогів у поліцію принесла Дженніфер Макбрайд, яка зажадала грошей. Однак, копи з’ясували, що жінка була в змові зі злодіями – вона знайома з ними особисто, а погодилася на цю аферу заради грошей.

Щоб отримати $500 тис., Макбрайд подала до суду, але справу було закрито на користь Леді Гаги в досудовому порядку.

– Дозвіл Макбрайд на подачу позову дасть їй змогу отримати вигоду з визнаних нею правопорушень, – повідомляється в офіційному документі справи.

Навіть знаменитості стають жертвами злодіїв та інших зловмисників. Днями обікрали сім’ю Бейонсе – забрали сейф із будинку матері співачки з $1 млн готівкою і коштовностями.

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Джерело
TMZ
Теги
Леді Гага Суд
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