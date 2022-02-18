Українська співачка та ексучасниця гурту НеАнгели Слава Камінська посварилася з продюсером Юрієм Нікітіним.

Після розпаду колективу Нікітін розглядав варіант повернення гурту, оскільки зрозумів, що погарячкував. На той момент Слава вже розпочала сольну кар’єру, тому не хотіла “обрубувати собі крила”.

– Гурт НеАнгели приносив гроші. Десь погарячкував, коли нас розпустив. А згодом зрозумів, що щось зробив не так. Але мене вже було не зупинити. Бо повертатися туди і обрубувати собі крила, не дуже хотілося, – розповіла співачка.

Камінська зізналася, що зараз не підтримує зв’язок з колишнім продюсером, але розуміє, що в цьому є її помилка.

– Ми зустрічались. І мене трошки не влаштували умови роботи там. Я завжди боюсь відмовляти. Сказала, що я подумаю і не передзвонила. Оце, мабуть, була моя помилка. Але час мине. Я з Едгаром також не спілкувалася. Усі мої колишні завжди повертаються, – додала Слава.

Нагадаємо, що гурт НеАнгели припинив свою діяльність у березні 2021 року. Слава та Вікторія тішили своїх шанувальників новими треками упродовж 15 років. Після розпаду колективу артистки відразу розпочали сольні кар’єри.

У листопаді 2021 року Камінська та Смеюха публічно посварилися. Все почалося з того, що Вікторія розрізала торт із зображенням Слави, а потім звинуватила колегу у буллінгу.