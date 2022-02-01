Українська співачка Ірина Федишин сьогодні, 1 лютого, святкує свій день народження. Артистці виповнилося 35 років.

Уже з раннього віку Ірина виявляла музичні здібності, і це не дивно, оскільки артистка народилася в творчій родині. Перший музичний інструмент Федишин – синтезатор, на якому вона імпровізувала та писала пісні.

Ірина бере участь у багатьох музичних конкурсах та фестивалях. Її пісні на слуху в усієї України, оскільки мають дуже поетичний текст. Артистка розвивається у двох напрямках – український народний стиль та популярна музика.

На честь дня народження Ірини Федишин Факти ICTV підготували тест, щоб дізнатися, наскільки добре ви знайомі з творчістю співачки. Вам потрібно вгадати – де слова виконавиці, а де класика.

Ірина Федишин щаслива дружина понад 16 років. Вона одружена з продюсером Віталієм Човником. Подружжя виховує двох синів – Юрія та Олега.

Нещодавно сини Федишин розповіли всю правду про свою родину. Так, 10-річний Юрій та 6-річний Олег зазначили, що їхня мама смачно готує, однак із солодким у їхній родині суворо.

Старший син Ірини зізнався, що батьки дозволяють їм з’їсти п’ять цукерок, незважаючи на те, що тато їх теж любить.

Хлопці не змогли сказати, хто головний в їхній родині, проте Олег припустив, що це мама, оскільки вона прибирає, а тато сидить в інтернеті.