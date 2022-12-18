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Чи переможе Україна на Євробаченні 2023 – прогнози букмекерів

18 Грудня 2022, 16:29
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Чи переможе Україна на Євробаченні 2023 – прогнози букмекерів
Джерело: Depositphotos

Після Нацвідбору букмекери оновили прогнози на переможця Євробачення 2023. Шанси на перемогу гурту Tvorchi оцінили у 20%.

Друге місце на Євробаченні 2023 пророкують Італії – 9%, а третє – Швеції – 8%. У п’ятірці фаворитів також опинилися Велика Британія та Іспанія.

Євробачення 2023 - букмекери

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Втім робити висновки про ймовірного переможця Євробачення 2023 наразі рано. Згадані країни ще не обрали представників і пісні для конкурсу, тож результати можуть змінитися.

Гурт Tvorchi представить Україну на Євробаченні з піснею Heart of Steel.

Півфінали Євробачення 2023 заплановані на 9 і 11 травня, а грандфінал відбудеться 13 травня на Ліверпуль Арені.

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Tvorchi Євробачення
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