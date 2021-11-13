Ведучий Нового каналу Олександр Педан порадив, що подивитися осінніми та зимовими вечорами у компанії майже дорослої дитини.

Щоб порозумітися з підлітком, потрібно дізнатися про його інтереси. Безпрограшний варіант дозвілля – перегляд фільмів та серіалів. Ведучий реаліті Екси та Improv Live Show розповів, що переглядає з 16-річною донькою Лерою.

– Перегляд серіалів – класна нагода провести час разом. До того ж осінь та зима є ідеальними сезонами для фільмів та смаколиків. Зберігайте мій топ-3 серіалів для гарного настрою, – радить ведучий.

Друзі

Олександр любить цей серіал ще з дитинства. Історія про шістьох друзів не втратила своєї актуальності й зараз. У сім’ї шоумена є особлива традиція – коли немає настрою, під час сніданку вони вмикають цей серіал. Гарний день гарантовано. Для охочих підтягнути свої знання англійської мови Педан порадив дивитися його в оригіналі.

Хід королеви

– Дуже корисний для того, щоб підліток зрозумів: окрім навчання треба мати хобі, яке потім може допомогти знайти себе у житті. Серіал дуже короткий, але красиво знятий. Цікаво буде і дітям, і вам, – заявив Олександр.

Сексуальна освіта

Цей проект краще дивитись окремо від дитини. Причому своїй дитині краще показати перший сезон, адже решта надто відверта. Цей серіал розповість дітям про секс все, що ви, можливо, не наважуєтесь пояснити.

Раніше Олександр Педан давав поради щодо сходження на гору. Наприклад, дуже важливо правильно розподілити свої сили. Це серйозне навантаження на організм і потрібно тверезо оцінювати свою фізичну форму. Складність підйому повинна залежати від досвіду та можливостей.