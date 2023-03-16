Російський гуморист Максим Галкін, який підтримує нашу країну в повномасштабній війні і критикує путінський режим, показав архівні фото з України 2015 року.
В Instagram Галкін оприлюднив серію кадрів зі зйомок фільму Все могут короли, що проходили в Україні. Зокрема – у передмісті Києва та на Західній Україні.
– Архів. Все можуть королі, – лаконічно написав під фото Максим.
Шанувальники гумориста впізнали локацію з фото, чим стали ділитися в коментарях.
Зараз дивляться
- Я пам’ятаю цей фільм! Знімали в Кам’янці-Подільському.
- За фото фортеці – це Хотин, Чернівецької області.
- Це Хотинська фортеця, стіна з візерунком така тільки там.
- Чудові локації. Ностальгую за Кам’янець-Подільським.
- Хотинська фортеця, дуже красивий замок України, – пишуть користувачі мережі.