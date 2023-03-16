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Чудові локації. Максим Галкін показав архівні фото з України

16 Березня 2023, 12:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Максим Галкін
Джерело: Максим Галкін

Російський гуморист Максим Галкін, який підтримує нашу країну в повномасштабній війні і критикує путінський режим, показав архівні фото з України 2015 року.

В Instagram Галкін оприлюднив серію кадрів зі зйомок фільму Все могут короли, що проходили в Україні. Зокрема – у передмісті Києва та на Західній Україні.

– Архів. Все можуть королі, – лаконічно написав під фото Максим.

Шанувальники гумориста впізнали локацію з фото, чим стали ділитися в коментарях.

Зараз дивляться
  • Я пам’ятаю цей фільм! Знімали в Кам’янці-Подільському.
  • За фото фортеці – це Хотин, Чернівецької області.
  • Це Хотинська фортеця, стіна з візерунком така тільки там.
  • Чудові локації. Ностальгую за Кам’янець-Подільським.
  • Хотинська фортеця, дуже красивий замок України, – пишуть користувачі мережі.
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