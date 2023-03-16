Російський гуморист Максим Галкін, який підтримує нашу країну в повномасштабній війні і критикує путінський режим, показав архівні фото з України 2015 року.

В Instagram Галкін оприлюднив серію кадрів зі зйомок фільму Все могут короли, що проходили в Україні. Зокрема – у передмісті Києва та на Західній Україні.

– Архів. Все можуть королі, – лаконічно написав під фото Максим.

Шанувальники гумориста впізнали локацію з фото, чим стали ділитися в коментарях.

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