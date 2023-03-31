Поєднання чорного та білого вже давно стало класикою у світі моди. У манікюрі цей тандем належить, швидше, до сміливих рішень, але цього сезону такий нейл-арт буде дуже популярним.
Чорно-білий манікюр 2023: сміливі ідеї та яскраві поєднання – дивіться у матеріалі.
Витончений чорно-білий манікюр 2023: мінімалізм
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Нині дівчата все частіше обирають дизайн нігтів у мінімалістичному рішенні.
А чорно-білий мінімалістичний манікюр має чимало варіантів виконання, серед яких продемонстрований арт у білому кольорі із чорними лініями вздовж нігтя, білі лінії у вигляді зигзагів на чорному тлі, а також чорно-білі нігті з крапками та смугами у різних варіаціях.
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Чорно-білий дизайн нігтів 2023 з квітками та гілочками
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У більшості варіацій оформлення чорно-білого дизайну нігтів притаманні стримані й лаконічні приклади, які дозволять доповнити луки у діловому та строгому тандемі.
Гарний вигляд має чорний манікюр із великими білими квітками та невеликими кристалами на квіточках, він стане бездоганним доповненням для вечірнього образу з вбранням у темному або чорному кольорі.
Цікаві смужки: модний чорно-білий дизайн 2023
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Манікюр, виконаний зі смужками та лініями в даних кольорах, що чергуються між собою, виглядає дуже красиво. Таким чином, чорно-білий манікюр можна виконати зі смужками по горизонталі на всіх нігтиках однаково, чергувати перехресні лінії, по діагоналі та вертикалі на різних пальцях, граючись із довжиною і товщиною ліній, а також їхньою кількістю.
Чорно-білий френч 2023
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Французький манікюр як основа основ модного дизайну нігтів зберігає позицію лідерства. І чорно-білий цьогорічний манікюр не обходиться без цієї техніки. Варіанти дизайну, які є чорно-білим френчем завжди безпрограшні. Насамперед у тренді залишаються тонкі смужки на кінчику нігтя, як у білому кольорі, так і навпаки, у чорному.
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Манікюр у горошок 2023
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Саме горошки у чорно-білому манікюрі допоможуть вам створити правильну атмосферу легкості та невимушеності. Вони дуже красиві на ніжному манікюрі та добре доповнюють образ.
Кліточки на нігтях 2023
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Чорно-білий дизайн у клітинку теж дуже цікавий. Наприклад, шахи, сітка або кліточка можуть відіграти ключову роль у вашому образі. Також можна робити чорно-білі малюнки на нігтях.
Чорно-білі малюнки на нігтях 2023
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Крім геометричних малюнків на нігтях, не менш стильні квіткові орнаменти або тваринний принт, виконані в чорно-білій гамі. Це може бути як етнічний дизайн нігтів, так і просто гарні завитки.
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