Поєднання чорного та білого вже давно стало класикою у світі моди. У манікюрі цей тандем належить, швидше, до сміливих рішень, але цього сезону такий нейл-арт буде дуже популярним.

Чорно-білий манікюр 2023: сміливі ідеї та яскраві поєднання – дивіться у матеріалі.

Витончений чорно-білий манікюр 2023: мінімалізм

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр Педикюр Смоленск (@anastasiyafrolen_nail)

Зараз дивляться

Нині дівчата все частіше обирають дизайн нігтів у мінімалістичному рішенні.

А чорно-білий мінімалістичний манікюр має чимало варіантів виконання, серед яких продемонстрований арт у білому кольорі із чорними лініями вздовж нігтя, білі лінії у вигляді зигзагів на чорному тлі, а також чорно-білі нігті з крапками та смугами у різних варіаціях.

Чорно-білий дизайн нігтів 2023 з квітками та гілочками

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений yarchack.olga (@labutennails)

У більшості варіацій оформлення чорно-білого дизайну нігтів притаманні стримані й лаконічні приклади, які дозволять доповнити луки у діловому та строгому тандемі.

Гарний вигляд має чорний манікюр із великими білими квітками та невеликими кристалами на квіточках, він стане бездоганним доповненням для вечірнього образу з вбранням у темному або чорному кольорі.

Цікаві смужки: модний чорно-білий дизайн 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр& педикюр/Manikure/pedicure/Szczecin. (@alina_sok_nails_)

Манікюр, виконаний зі смужками та лініями в даних кольорах, що чергуються між собою, виглядає дуже красиво. Таким чином, чорно-білий манікюр можна виконати зі смужками по горизонталі на всіх нігтиках однаково, чергувати перехресні лінії, по діагоналі та вертикалі на різних пальцях, граючись із довжиною і товщиною ліній, а також їхньою кількістю.

Чорно-білий френч 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений МАНИКЮР. ГЕЛЬ-ЛАК. Лянтор (@kristina.u.86)

Французький манікюр як основа основ модного дизайну нігтів зберігає позицію лідерства. І чорно-білий цьогорічний манікюр не обходиться без цієї техніки. Варіанти дизайну, які є чорно-білим френчем завжди безпрограшні. Насамперед у тренді залишаються тонкі смужки на кінчику нігтя, як у білому кольорі, так і навпаки, у чорному.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Екатерина Мингазова (@ekaterina_ming)

Манікюр у горошок 2023

Саме горошки у чорно-білому манікюрі допоможуть вам створити правильну атмосферу легкості та невимушеності. Вони дуже красиві на ніжному манікюрі та добре доповнюють образ.

Кліточки на нігтях 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Маникюр|Педикюр|Харьков| (@nails_studio_kharkiv)

Чорно-білий дизайн у клітинку теж дуже цікавий. Наприклад, шахи, сітка або кліточка можуть відіграти ключову роль у вашому образі. Також можна робити чорно-білі малюнки на нігтях.

Чорно-білі малюнки на нігтях 2023

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ | МОСКВА (@oksana.nikitanail)

Крім геометричних малюнків на нігтях, не менш стильні квіткові орнаменти або тваринний принт, виконані в чорно-білій гамі. Це може бути як етнічний дизайн нігтів, так і просто гарні завитки.