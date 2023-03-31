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Мода

Чорно-білий манікюр 2023: модні тренди року

31 Березня 2023, 16:31
Анна Голішевська Редакторка сайту
Манікюр
Джерело: Instagram

Поєднання чорного та білого вже давно стало класикою у світі моди. У манікюрі цей тандем належить, швидше, до сміливих рішень, але цього сезону такий нейл-арт буде дуже популярним.

Чорно-білий манікюр 2023: сміливі ідеї та яскраві поєднання – дивіться у матеріалі.

Витончений чорно-білий манікюр 2023: мінімалізм

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Нині дівчата все частіше обирають дизайн нігтів у мінімалістичному рішенні.

А чорно-білий мінімалістичний манікюр має чимало варіантів виконання, серед яких продемонстрований арт у білому кольорі із чорними лініями вздовж нігтя, білі лінії у вигляді зигзагів на чорному тлі, а також чорно-білі нігті з крапками та смугами у різних варіаціях.

Чорно-білий дизайн нігтів 2023 з квітками та гілочками

 

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Допис, поширений yarchack.olga (@labutennails)

У більшості варіацій оформлення чорно-білого дизайну нігтів притаманні стримані й лаконічні приклади, які дозволять доповнити луки у діловому та строгому тандемі.

Гарний вигляд має чорний манікюр із великими білими квітками та невеликими кристалами на квіточках, він стане бездоганним доповненням для вечірнього образу з вбранням у темному або чорному кольорі.

Цікаві смужки: модний чорно-білий дизайн 2023

Манікюр, виконаний зі смужками та лініями в даних кольорах, що чергуються між собою, виглядає дуже красиво. Таким чином, чорно-білий манікюр можна виконати зі смужками по горизонталі на всіх нігтиках однаково, чергувати перехресні лінії, по діагоналі та вертикалі на різних пальцях, граючись із довжиною і товщиною ліній, а також їхньою кількістю.

Чорно-білий френч 2023

 

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Допис, поширений МАНИКЮР. ГЕЛЬ-ЛАК. Лянтор (@kristina.u.86)

Французький манікюр як основа основ модного дизайну нігтів зберігає позицію лідерства. І чорно-білий цьогорічний манікюр не обходиться без цієї техніки. Варіанти дизайну, які є чорно-білим френчем завжди безпрограшні. Насамперед у тренді залишаються тонкі смужки на кінчику нігтя, як у білому кольорі, так і навпаки, у чорному.

 

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Допис, поширений Екатерина Мингазова (@ekaterina_ming)

Манікюр у горошок 2023

Саме горошки у чорно-білому манікюрі допоможуть вам створити правильну атмосферу легкості та невимушеності. Вони дуже красиві на ніжному манікюрі та добре доповнюють образ.

Кліточки на нігтях 2023

Чорно-білий дизайн у клітинку теж дуже цікавий. Наприклад, шахи, сітка або кліточка можуть відіграти ключову роль у вашому образі. Також можна робити чорно-білі малюнки на нігтях.

Чорно-білі малюнки на нігтях 2023

Крім геометричних малюнків на нігтях, не менш стильні квіткові орнаменти або тваринний принт, виконані в чорно-білій гамі. Це може бути як етнічний дизайн нігтів, так і просто гарні завитки.

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