У п’ятницю, 8 жовтня, на четвертій церемонії троянд головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч обрала сукню, в якій вона мала неперевершений вигляд.

Українська співачка одягнула однотонну чорну сукню трохи вище коліна зі спокусливим декольте. На плечах та руках було декоративне пір’я, яке надало образу легкість.

Свою шию Злата Огнєвіч прикрасила мініатюрним ланцюгом та одягнула невеликі кільця-сережки, які додали свіжості вбранню холостячки.

Водночас Огнєвіч зібрала волосся у пучок та зробила нюдовий макіяж. Образ співачки завершили тендітні підбори чорного кольору.

Четвертий випуск Холостячки

Чоловіки надалі продовжують боротися за серце неймовірної холостячки – Злати Огнєвіч. У четвертому випуску романтичного реаліті Холостячка українська співачка попрощалася з двома чоловіками – Богданом Коломейко та Васко Младеновим.

Богдан у своєму Instagram виклав Stories, де сказав, що зовсім не шкодує про свою участь у реаліті-шоу, однак зазначив, що життя продовжується.

Водночас Васко виклав пост, в якому подякував холостячці за емоції, які він відчув разом з нею. Він зазначив, що Злата Огнєвіч надихнула його на новий творчий порив, який незабаром вийде у світ.