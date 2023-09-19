Співачка Оля Цибульська зізналася, що колись заздрила колегам по сцені.

За словами виконавиці, ще за часів Фабрики зірок, переможницею якої Ольга стала 2007 року, вона заздрила абсолютно всім і навіть дуже.

– Усім заздрила, особливо після перемоги у Фабриці зірок, коли я сиділа в залі, а вони стояли на сцені, то думала, чому вони, а не я? Зараз не заздрю, тепер я змагаюся сама з собою. Я обрала себе. Коли ти приходиш до того, що ти такий єдиний і більше такого немає, тоді перестаєш витрачати сили на те, щоб змагатися з кимось, – наголосила Цибульська.

Також Оля додала, що заздрість з’їдає сили, забирає енергію і не дає творити власне життя. Каже, лише після власного отриманого досвіду зрозуміла, що за кожним досягненням стоїть ціна, яку людина за нього заплатила – здоров’ям, стосунками, щастям чи грошима.

Зараз дивляться

Нині ж вона розуміє, що цінувати потрібно себе і свої досягнення, оскільки й вони можуть бути не всім під силу.