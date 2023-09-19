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Чому вони, а не я? Оля Цибульська розповіла, кому з колег заздрила

19 Вересня 2023, 19:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ольга Цибульська

Співачка Оля Цибульська зізналася, що колись заздрила колегам по сцені.

За словами виконавиці, ще за часів Фабрики зірок, переможницею якої Ольга стала 2007 року, вона заздрила абсолютно всім і навіть дуже.

– Усім заздрила, особливо після перемоги у Фабриці зірок, коли я сиділа в залі, а вони стояли на сцені, то думала, чому вони, а не я? Зараз не заздрю, тепер я змагаюся сама з собою. Я обрала себе. Коли ти приходиш до того, що ти такий єдиний і більше такого немає, тоді перестаєш витрачати сили на те, щоб змагатися з кимось, – наголосила Цибульська.

Також Оля додала, що заздрість з’їдає сили, забирає енергію і не дає творити власне життя. Каже, лише після власного отриманого досвіду зрозуміла, що за кожним досягненням стоїть ціна, яку людина за нього заплатила – здоров’ям, стосунками, щастям чи грошима.

Зараз дивляться

Нині ж вона розуміє, що цінувати потрібно себе і свої досягнення, оскільки й вони можуть бути не всім під силу.

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