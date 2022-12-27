Співачка Надя Дорофєєва потрапила під критику у мережі за виконання Щедрика. Так, кавер викликав негативну реакцію суспільства й артистці нагадали, якою вона була до початку повномасштабного вторгнення.

Пісню Щедрик співачка виконала разом з Лілу45.

Багато хто дорікнув Дорофєєву у награності. Артистці заявили, що вона не була затятою патріоткою до початку повномасштабного вторгнення в лютому. Так, раніше зірка не надто часто працювала з музичними прикладами нашої культури.

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Про це фанати не стали мовчати:

Геть від Щедрика, то дитячий хор виконує і виконувати має, а не співачка з поп естради;

Головне, що Надя вижила і може тепер заспівати Щедрик;

Чому до війни цього не було? Якось гидко зараз це дивитися

Жахливе виконання.

Деякі слухачі розписують свої думки докладніше.

– Є пісні, які не потрібно оновлювати, щоб популяризувати себе. Це не просто культовий саундтрек Різдва, а всесвітньо відомий твір Леонтовича, історичне та культурне надбання. Як поціновувачі творчості Лілу45, мені шкода чути цю обробку саме в такому зневаженому, на мою думку, варіанті. І я б точно не хотіла, щоб саме ця обробка транслювалася по телебаченню, точно не цей варіант, – написала одна з користувачів Instagram.

Це вже не перший скандал подібного роду з артисткою – ще 2020 року кліп Дорофєєвої викликав обурення. Тоді відеоролик показав, як Надя танцює на пішохідному мості та Алеї Героїв Небесної Сотні, що викликало бурхливу реакцію у мережі.

Нагадаємо, що в середині грудня Надя Дорофєєва жалкує про свою позицію до війни з Росією. Артистка шкодує, що не розуміла раніше і вважала себе аполітичною.