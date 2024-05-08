7 травня у шведському місті Мальме відбувся перший півфінал Євробачення 2024. У цьому році в конкурсі взяли участь 37 країн, серед них – Австралія.

Чому Австралія бере участь у Євробаченні та скільки років Австралія присутня на Євробаченні – в матеріалі Фактів ICTV.

Чому Австралія бере участь у Євробаченні 2024

Країна бере участь у Євробаченні, попри те, що розташована далеко від Європи. Чому це так відбувається?

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За однією із версій, це сталося через велику любов Австралії до пісенного конкурсу. Про популярність Євробачення свідчить той факт, що тут його дивляться двічі: спочатку в прямому ефірі, коли в Європі вечір, а потім ввечері, за місцевим часом, коли австралійське телебачення транслює конкурс в записі.

Скільки років Австралія бере участь у Євробаченні

Вперше Австралія взяла участь у пісенному конкурсі Євробачення у 2015 році. Країну було запрошено до участі в 60-му ювілейному конкурсі, що проходив в Австрії. Причому виступила вона одразу у фіналі, не проходячи відбірковий турнір.

Першим австралійським співаком, який вийшов в основному конкурсі Євробачення, став Гай Себастьян, переможець шоу Australian Idol. У 2015 році він виступив з піснею Tonight Again, набрав 196 балів й посів 5 місце.



Австралія на Євробаченні 2024: що відомо

У 2016 році Австралія посіла друге місце завдяки співачці Дамі Ім, яка виступила із піснею Sound of Silence.

На Євробаченні 2024 Австралію представив електронний дует Electric Fields, який підтримав Україну в першому півфіналі конкурсу. Клавішник Майкл Росс вийшов на сцену в комбінезоні із синьо-жовтими вставками.

Артисти показали чудову сценічну гру під час виконання пісні One Milkali (One Blood). Її особливість полягає в тому, що вона написана на суміші двох мов – загальнонаціональної англійської та мови аборигенів янкунітятяра (аnangu).

Проте, на жаль, Австралія не пройшла далі та покинула конкурс. Також вибули – Молдова, Польща, Ісландія та Азербайджан.

Український дует Alyona Alyona та Jerry Heil продовжує участь у пісенному конкурсі. Також у фінал Євробачення-2024 вийшли – Iolanda з Португалії, Tali із Люксембургу, Raiven зі Словенії, Teya Dora з Сербії та фін Windows95man.

Нагадуємо, що другий півфінал відбудеться 9 травня, а фінал – 11 травня.