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Чоловік марив цим імʼям: Ілона Гвоздьова розповіла, чому назвала сина Домініком

11 Жовтня 2023, 11:54
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Ільона Гвоздьова

Танцівниця Ілона Гвоздьова зворушливо привітала сина Домініка з днем народження. Малюку виповнилося три роки. З цієї нагоди артистка показала шанувальникам миле відео з родинних архівів – від народження сина і до зараз.

– Сьогодні тобі три рочки! Так швидко ти ростеш! На жаль, майже два роки з них ми живемо у війні, але синочок все обовʼязково буде добре, і ти виростеш могутнім українцем з незламною волею та великим добрим і хоробрим серцем! – написала Ілона Гвоздьова.

Також вона поділилася подробицями того, як син отримав власне імʼя.

– Сам Бог подарував нам тебе в Домініканській республіці, і тато просто марив твоїм імʼям – Домінік, – розповіла артистка.

Ілона Гвоздьова також уточнила, що імʼя малюка походить від латинського слова домінус (dominus) та означає бог.  Щаслива мати зізналася, що саме заради родини готова зрушити гори. Шанувальники танцівниці  привітали її з днем народження сина та лишили в коментарях добрі слова та побажання.

Зараз дивляться
  • Мирного неба, здоров’я і щасливого дитинства! Вам – можливостей і кохання!
  • Вітаю! Радійте та насолоджуйтесь такою радістю!
  • Зростай щасливим, малюче!
  • Вже три! Так швидко, вітаю вас! Міцного здоров’я, щастя, добра, радості, мирного неба!

Фото: Ілона Гвоздьова

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Ілона Гвоздьова День народження
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