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Чого ви чекаєте від Лорак? Данилко про справедливу позицію Пугачової

12 Жовтня 2022, 17:06
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Чого ви чекаєте від Лорак? Данилко про справедливу позицію Пугачової

Артист Андрій Данилко висловився про антивоєнну позицію російської співачки Алли Пугачової та її чоловіка, гумориста Максима Галкіна.

Каже, його нічого не здивувало, оскільки він добре знає виконавицю.

– Я знаю її добре, і вона дуже справедлива людина. Що б там не говорили і не виходили мафіозні програми про неї, я її знаю, – наголосив Данилко.

Зазначає, його не ображає те, що Пугачова каже, що на війні гинуть російські солдати, оскільки вона переживає про свій народ.

Зараз дивляться

Висловився Андрій і про зірок-зрадників, зокрема Ані Лорак. Каже, не знає, чи прийме назад її українське суспільство.

– Я не знаю. Я до цього ставлюся якось по-іншому взагалі. Я думаю, не потрібно ось так до артистів… Я не розумію, чому така реакція. Напевно, це збирає аудиторію і це дивляться, але чому ви чекаєте від Ані Лорак якоїсь позиції, що вам від цього? – сказав Данилко.

Зазначимо, Алла Пугачова і Максим Галкін дійсно виступають проти війни. Практично на самому початку повномасштабного російського вторгнення в Україну подружжя разом з дітьми виїхало до Ізраїлю.

Нещодавно Пугачова приїжджала в РФ, щоб виставити будинок на продаж і забрати документи дітей зі школи.

Своєю чергою Ані Лорак жодного слова не зронила про війну в рідній країні й продовжує будувати кар’єру в країні-агресорі.

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Теги
Алла Пугачова Ані Лорак Андрій Данилко
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