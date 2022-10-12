Артист Андрій Данилко висловився про антивоєнну позицію російської співачки Алли Пугачової та її чоловіка, гумориста Максима Галкіна.

Каже, його нічого не здивувало, оскільки він добре знає виконавицю.

– Я знаю її добре, і вона дуже справедлива людина. Що б там не говорили і не виходили мафіозні програми про неї, я її знаю, – наголосив Данилко.

Зазначає, його не ображає те, що Пугачова каже, що на війні гинуть російські солдати, оскільки вона переживає про свій народ.

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Висловився Андрій і про зірок-зрадників, зокрема Ані Лорак. Каже, не знає, чи прийме назад її українське суспільство.

– Я не знаю. Я до цього ставлюся якось по-іншому взагалі. Я думаю, не потрібно ось так до артистів… Я не розумію, чому така реакція. Напевно, це збирає аудиторію і це дивляться, але чому ви чекаєте від Ані Лорак якоїсь позиції, що вам від цього? – сказав Данилко.

Зазначимо, Алла Пугачова і Максим Галкін дійсно виступають проти війни. Практично на самому початку повномасштабного російського вторгнення в Україну подружжя разом з дітьми виїхало до Ізраїлю.

Нещодавно Пугачова приїжджала в РФ, щоб виставити будинок на продаж і забрати документи дітей зі школи.

Своєю чергою Ані Лорак жодного слова не зронила про війну в рідній країні й продовжує будувати кар’єру в країні-агресорі.