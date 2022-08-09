Наречений блогера-мільйонника Саші Бо, стоматолог Платон Тарнавський виправдався за свій заклик не продавати житло біженцям із Донецької та Луганської областей.

За словами коханого Саші Бо, його пост у Instagram-stories ніс у собі інший посил, ніж той, який сприйняли люди.

– Кожен бачить те, що хоче бачити. Особисто у мене болить мовне питання і не зовсім людська поведінка деяких “біженців”, – зазначив Платон.

Він додав, що досі не може звикнути до такої уваги до своєї персони, яка, очевидно, пов’язана з його стосунками із Сашею Бо.

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– Я навіть подумати не міг, що все зайде так далеко. Якщо всі так уважно стежать за моїми stories, то мали б знати мою чітку громадянську позицію, – сказав Тарнавський.

Він вибачився перед усіма, хто неправильно зрозумів посил його меседжа.

Нагадаємо, Платон Тарнавський потрапив у скандал через образливу заяву про переселенців із Донбасу. Чоловік закликав не продавати нерухомість людям у Карпатах із Донецької та Луганської областей, пояснивши це тим, що тоді російські окупанти прийдуть їх “звільняти”.

Фото: Саша Бо