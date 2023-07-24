Акторка Олена Світлицька розповіла, чим закінчилася її історія з неадекватною росіянкою в Туреччині. Про ситуацію вона одразу ж розповіла адміністрації готелю, однак фінал скандалу виявився не таким, яким би хотілося його бачити.

Каже, у готелі їй поспівчували, сказали, що так не повинно бути і треба зробити їй попередження. Щодня Олена підходила і питала, чи знайшли вони цю жінку і чи поговорили з нею, на що адміністратори відповідали, що поки не знайшли її.

– Востаннє одна з адміністраторів сказала, що це конфлікт між гостями і ви повинні це вирішувати самі! Її російська була такою ідеальною, що я запитала, чи не росіянка вона випадково. Після чого вона різко встала і вийшла, – поділилася Світлицька.

Додає, для неї ця ситуація — яскравий приклад того, як більшість світу реагує на агресію РФ в Україні. Співчувають, кажуть, що це несправедливо, а потім вітають із днем російської мови і наголошують, що це конфлікт не світовий, а між двома країнами.

– Я свою честь і честь своєї дитини відстояла. Руки мили довго, бо до моєї маленької україночки доторкнулося дещо неприємне… Ця ситуація ще раз доводить, що нам треба покластися тільки на самих себе і допомагати ЗСУ. Тому що тільки від нас і від них сьогодні залежить майбутнє наших дітей, – наголосила зірка серіалу Здамо будиночок біля моря.

Нагадаємо, Олена Світлицька зіткнулася з агресивною росіянкою в Туреччині. Громадянка країни-агресора схопила її трирічну доньку Марію за руку в ліфті та жбурнула.

Акторка не змовчала і заступилася за свою дитину, а також звернулася по допомогу на ресепшн. Світлицька впевнена, росіянка так зробила через українську мову, яку почула від них.

Фото: Олена Світлицька