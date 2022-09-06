У Чикаго з 1 по 5 вересня відбулася 80-та Всесвітня конвенція наукової фантастики Worldcon. Україну віртуально представляли чотири учасники.

Загалом на конвенції були представники 51 країни, любителі фантастики, письменники, художники, редактори, видавці, науковці, організатори заходів. Вони ділилися здобутки та обмінювалися думками щодо розвитку культурного феномену наукової фантастики.

Важливим на конвенції був розгляд та ухвалення двох резолюцій. Перша – на підтримку України у повномасштабній війні та боротьбі з російськими окупантами.

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Друга – відкликати запрошення російського автора текстів Сергія Лук’яненка на Worldcon наступного року за звинувачення українців у нацизмі та заклик до своїх прихильників знищити Україну та її народ.

З 5 511 учасників на Worldcon 2022 була присутня 3 291 людина, решта брала участь віртуально за допомогою онлайн-платформ. Про це в Facebook написав автор фантастики Борис Сідюк.

Почесними гостями заходу були письменники Стівен Бернс, Тананаров Дю, знавці фантастики та фендому Еді Стерн та Джо Сікларі.

Варто зазначити, що на Worldcon вручається найпрестижніша премія у науковій фантастиці Г’юґо. Серед цьогорічних переможців – Аркаді Мартін, Бекі Чемберс, Сюзанна Палмер, Сара Пінскер, фільм Дюна, автори коміксів Нора Джемісін та Джамал Кемпбелл.