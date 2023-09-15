Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк згадала, як ледь не загинула під час зйомок одного з випусків шоу Хто зверху.

Цією історією Леся поділилася в Instagram-sroties, не обійшлося в її розповіді й без частки гумору. Річ у тім, що під час одного з конкурсів на ведучих одягли величезні мочалки, які повинні були вбирати в себе воду. Тоді напарником Нікітюк по сцені був Сергій Притула.

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– Згадала, як ледь не померла в костюмі мочалки на Хто зверху. Це був реально пи**ець. Костюм набрав у себе багато води в басейні. Смішна була б смерть, – поділилася Леся.

Нагадаємо, 21 вересня на Новому каналі вийдуть нові випуски Хто зверху. Однак Сергія Притули в них не буде. Напарником Лесі став блогер Богдан Буше.