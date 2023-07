Вихід мемуарів The Woman In Me американської співачки Брітні Спірс відкладається. Усе через претензії її колишніх – Джастіна Тімберлейка і Коліна Фаррелла.

Адвокати співака Тімберлейка й актора Фаррелла пригрозили зірці судом, якщо деякі уривки з її книги, пов’язані з ними, не будуть видалені до публікації. Вихід мемуарів відкладається на чотири місяці.

– Адвокати вимагали передати її книгу заздалегідь і були категоричні, щоб деякі викриття були видалені. Є ще багато карколомних історій, але Джастін і Колін усвідомлювали, що про них можна сказати, – сказав інсайдер.

За словами джерела, мемуари надійдуть у продаж 24 жовтня.

– Книга блискуча і прониклива. Це дало Брітні шанс розповісти свою власну історію, що, звісно, було нелегко, але це буде неймовірно повчальним для її шанувальників, – зазначив інсайдер.

Брітні Спірс зустрічалася з Джастіном Тімберлейком протягом п’яти років – з 1997 року по 2002 рік.

Про стосунки співачки з Коліном Фарреллом достеменно невідомо, проте подейкують, що між ними був роман, хоч і недовго.