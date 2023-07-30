Концерти американської співачки Тейлор Свіфт у Сіетлі спричинили невеликий землетрус силою 2,3 бала.

Сейсмологиня Джекі Каплан-Ауербах зареєструвала ці дані під час аншлагових виступів Свіфт на стадіоні Lumen Field 22 і 23 липня.

– Я взяла дані за обидві ночі концерту і швидко помітила, що це явно один і той самий зразок сигналів. Якщо я накладу їх один на одного, вони будуть майже ідентичні, – зазначила сейсмологиня.

Джерелом міні-землетрусу могли бути або шанувальники Свіфт, які танцювали, або звукова система. Протягом двох вечорів на її концертах танцювали 144 тис. фанатів.

Раніше подібне вже відбувалося. У 2011 році в Сіетлі матч з американського футболу спричинив землетрус, отримавши назву Звіриний землетрус.

– Хоча різниця магнітуд між Звіриним землетрусом і Свіфт-землетрусом становить лише 0,3 бала, фанати Свіфт перемагають фанатів Seahawks. Струс був удвічі сильнішим, – зазначила Джекі Каплан-Ауербах.

Після багатотисячних концертів у Сіетлі в рамках туру Eras Tour, Тейлор Свіфт звернулася до шанувальників, подякувавши їм за енергію.