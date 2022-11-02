Дівчина співака Володимира Дантеса, дизайнер Даша Кацуріна за один день втратила мільйон гривень із-за російської атаки дрона.

В Instagram-stories Даша розповіла, що БПЛА впав на відділення Нової пошти в Полтаві, де були речі її бренду.

– Через атаку дроном РФ повністю згоріло відділення Нової Пошти №1 у Полтаві. Слава Богу, жертв немає. Тільки мінус 1 005 000 грн в Katsurina. Там чекали наші пуховики, вони приїхали з виробництва, – розповіла дизайнер.

Даша показала згоріле відділення, а також виділила плюс – дрон летів на підстанцію, його збили, тому він там і впав.

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– Ще плюс – я люблю нашу команду. Створили план, у всьому знаходимо гумор, – додала Кацуріна.

На сторінці бренду також з’явилося звернення, в якому зазначили, що виробництво в умовах війни – це виклик, і вони його приймають.

– Ми його прийняли, як і мільйони українців, які залишилися і продовжують підтримувати економіку держави. Все, що ми можемо зараз зробити разом, – продовжувати боротися і донатити на перемогу, – йдеться в заяві.

Раніше Даша Кацуріна розповіла про стосунки з Дантесом. Мама двох діток зазначила, що співак одразу включився в їхній спосіб життя і для неї це важливо.

Також дизайнер зазначила, Дантес допомагав їй з дітьми і раніше. Ще тоді, коли вони подорожували парами – Вова з Надею Дорофеєвою, а Даша з Мішею Кацуріним.

Фото: Даша Кацуріна