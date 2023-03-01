Співак Володимир Дантес розповів про інтимне життя після 24 лютого 2022 року. Каже, у перші два місяці він думав, що воно зовсім закінчилося.

– Перші місяць-півтора ти такий – секс, це що таке? Не зараз, не на часі. А так, мені здається, що інстинкт самозбереження в людині настільки сильний, що я чекаю на бебі-бум, реально чекаю від українців бебі-бум, хочу, щоб це було, – зазначив Дантес.

Додає, секс став не найголовнішим у житті взагалі. Є – і добре.

– Секс у моєму житті… Точно не на першому місці, – наголосив співак.

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Нагадаємо, що в березні 2022 року Дантес і співачка Надя Дорофєєва оголосили про розлучення. Тоді ця новина вразила фанатів, як і те, що виконавиця закрутила роман із другом сім’ї – ресторатором Михайлом Кацуріним.

Володимир зі свого боку став зустрічатися з ексдружиною коханого Дорофєєвої, дизайнеркою Дашею Кацуріною.