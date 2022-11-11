Український артист Володимир Дантес зізнався, що роман між його колишньою Надьою Дорофєєвою та другом Михайлом Кацуріним став для нього несподіванкою. Музикант додав, що він не любить лицемірство та скритність.

– Я не люблю лицемірство. Коли люди недомовляють – це не прикольно. Однак, це моя проблема. Мені неприємно все, що сталося. Точніше, неприємно те, як все сталося – так буде конкретніше. Як і те, що після цього було. Але це все на совісті людей, і я сиджу і чекаю, коли розкажуть всю правду. Запрошуйте Мішу та Дашу в ефір, нехай розкажуть, – заявив Дантес в інтерв’ю ЖВЛ.

Також Володимир додав, що не спілкується зі своїм колишнім другом Михайлом, до якого пішла його кохана Дорофєєва.

– Взагалі жодних стосунків. Я взагалі з ним не спілкуюсь. У цьому немає жодного сенсу і не проводимо час разом, – заявив музикант.

Що ж до його колишньої другої половинки, то Дантес розійшовся з Надею як друзі. Втім, сенсу у спілкуванні з нею він також не бачить.

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– Немає з нею спільних заходів чи роботи. Я не бачу сенсу з нею спілкуватися, – додав музикант.

Раніше Дантес розповів історію, коли з нього годинами сміялася Надя Дорофєєва. Все сталося під час відпочинку, коли артист замовляв для себе та коханої квитки на літак.