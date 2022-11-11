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Чекаю, коли розкажуть всю правду: Дантес висловився про роман Дорофєєвої та Кацуріна

11 Листопада 2022, 17:25
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Чекаю, коли розкажуть всю правду: Дантес висловився про роман Дорофєєвої та Кацуріна

Український артист Володимир Дантес зізнався, що роман між його колишньою Надьою Дорофєєвою та другом Михайлом Кацуріним став для нього несподіванкою. Музикант додав, що він не любить лицемірство та скритність.

– Я не люблю лицемірство. Коли люди недомовляють – це не прикольно. Однак, це моя проблема. Мені неприємно все, що сталося. Точніше, неприємно те, як все сталося – так буде конкретніше. Як і те, що після цього було. Але це все на совісті людей, і я сиджу і чекаю, коли розкажуть всю правду. Запрошуйте Мішу та Дашу в ефір, нехай розкажуть, – заявив Дантес в інтерв’ю ЖВЛ.

Також Володимир додав, що не спілкується зі своїм колишнім другом Михайлом, до якого пішла його кохана Дорофєєва.

– Взагалі жодних стосунків. Я взагалі з ним не спілкуюсь. У цьому немає жодного сенсу і не проводимо час разом, – заявив музикант.

Що ж до його колишньої другої половинки, то Дантес розійшовся з Надею як друзі. Втім, сенсу у спілкуванні з нею він також не бачить.

Зараз дивляться

– Немає з нею спільних заходів чи роботи. Я не бачу сенсу з нею спілкуватися, – додав музикант.

Раніше Дантес розповів історію, коли з нього годинами сміялася Надя Дорофєєва. Все сталося під час відпочинку, коли артист замовляв для себе та коханої квитки на літак.

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Джерело
ЖВЛ
Теги
Володимир Дантес Міша Кацурін Надя Дорофєєва
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