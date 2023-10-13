Ведучий розмовної студії Національного марафону Єдині новини Вадим Карп’як вперше за довгий час поділився особистим. Зокрема розповів про складність перебування з родиною на відстані. Понад півтора року його дружина Тетяна Пушнова з сином та донькою живуть у Великій Британії.

24 лютого 2022-го Тетяна з дітьми виїхали з їхнього дому у Бучі під Києвом до Коломиї, де живе батько Вадима Карп’яка. Однак у квітні сім’я прийняла рішення переїхати до Англії. Це було повʼязано з питанням освіти дітей.

– У Коломиї школи навчали дистанційно, але нас це не влаштовувало. Ми однозначно розуміли, що це повинна бути Велика Британія, бо діти вчили англійську в школі, – говорить ведучий в інтервʼю для проєкту WoMo.

Це, вирішили батьки, спростило б Оресту та Марті адаптацію у новій країні та у школі. Про інші англомовні держави не йшлося.

Зараз дивляться

– Канаду чи Сполучені Штати Америки ми одразу не розглядали, бо не хотіли аж настільки віддалятися від України, – пояснив Вадим Карпʼяк.

Житло поблизу Оксфорда Тетяні з дітьми запропонувала британська родина, яка є багаторічним учасником програми підтримки біженців.

– Дуже потішило, що син з донькою швидко адаптувалися та перебувають у психологічному комфорті. Я із задоволенням слухаю їхні оповіді. Орест у Британії “присів” на футбол. Це називається силою культури, – поділився батько.

Виявилося, що до того хлопець системно футболом не цікавився.

– Міг зі мною подивитися матч нашої збірної – і все. І коли він пішов до англійської школи, де всі хлопці з усіх класів грають на перервах у футбол, – він теж почав грати, – зазначив Вадим.

Натомість 12-річну Марту у новій школі зацікавив драматичний гурток.

Наразі подружжя планує залишатися на відстані, адже зиму в Україні знову пророкують складну. Однак ведучий вже вирішив, що повертатиме дружину з дітьми до України влітку наступного року, якщо воєнна ситуація не буде вкрай небезпечною.

Фото: Вадим Карпʼяк