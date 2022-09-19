Співачка Тіна Кароль розповіла, що думає про ідею позбавлення звання Народного артиста України тих зірок, які мовчать про війну чи підтримують РФ. На думку знаменитості, це гарна ідея.

– Це нормальна ініціатива, це можливість розставити крапки над і. Мінкульт на те й міністерство, щоб впроваджувати щось нове, змінювати та додавати, але також нагороджувати та позбавляти звань. Чому б і ні, – вважає Тіна.

Кароль додала, що звання Народного артиста України для неї є досить важливим, як і для інших зірок, хоча багато хто це приховує.

– Зазвичай зірки кажуть, що їм це не потрібно. Але насправді для мене це важливо, і як для моїх батьків. Моя мама розуміє, що її дитина зробила щось особливе для України. Коли я навчалася у музичному училищі, то отримувала стипендію Верховної Ради. Для мене, як для студентки, це було важливо, адже була єдиною, хто її отримував, – зізналась зірка.

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Нагадаємо, що про ініціативу позбавлення почесних звань артистів-мовчунів заявив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Наразі міністерство працює над поправками у законі, що реалізувати ідею.

Щодо Тіни, артистка активно підтримує Україну під час війни. Нещодавно Кароль випустила кліп на пісню під назвою Вільні. Нескорені, в якій заспівала про неминучу перемогу над Росією.