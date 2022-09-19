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Час змінився: Тіна Кароль підтримала ідею позбавлення зірок-зрадників почесних звань

19 Вересня 2022, 15:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль розповіла, що думає про ідею позбавлення звання Народного артиста України тих зірок, які мовчать про війну чи підтримують РФ. На думку знаменитості, це гарна ідея.

– Це нормальна ініціатива, це можливість розставити крапки над і. Мінкульт на те й міністерство, щоб впроваджувати щось нове, змінювати та додавати, але також нагороджувати та позбавляти звань. Чому б і ні, – вважає Тіна.

Кароль додала, що звання Народного артиста України для неї є досить важливим, як і для інших зірок, хоча багато хто це приховує.

– Зазвичай зірки кажуть, що їм це не потрібно. Але насправді для мене це важливо, і як для моїх батьків. Моя мама розуміє, що її дитина зробила щось особливе для України. Коли я навчалася у музичному училищі, то отримувала стипендію Верховної Ради. Для мене, як для студентки, це було важливо, адже була єдиною, хто її отримував, – зізналась зірка.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що про ініціативу позбавлення почесних звань артистів-мовчунів заявив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Наразі міністерство працює над поправками у законі, що реалізувати ідею.

Щодо Тіни, артистка активно підтримує Україну під час війни. Нещодавно Кароль випустила кліп на пісню під назвою Вільні. Нескорені, в якій заспівала про неминучу перемогу над Росією.

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Війна в Україні Тіна Кароль
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