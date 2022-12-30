Час скидати маски: кому оголений Топольський збирався готувати яєчню, а з ким іде в РАЦС

Десятий тиждень на проєкті Холостяк 2022 дав можливість Алексу Топольському з’ясувати, чого йому не вистачає у спілкуванні з дівчатами. Кожна учасниця мала можливість вирушити на індивідуальне побачення.

Чи співпали відчуття Топольського та які побачення Алекс приготував для дівчат у 10 випуску Холостяка, читайте в матеріалі.

Пошуки довіри з Медузою

Щоб розвіяти всі сумніви, Алекс вирішив встановити тривалий зоровий контакт із Юлею. Пара описувала один одного, тоді як художник малював їхні портрети, опираючись на ці описи.

Зараз дивляться

І якщо на минулому побаченні Юлі заважала розслабитись її внутрішня “вчителька”, то на цій зустрічі увімкнулась “художниця”:

– Я почала переживати, щоб правильно подати та описати, щоб це було доступно для художниці. Як митець я дивилася на нього і розуміла, який мазок куди кладу. Обличчя, яке я можу легко намалювати, мені важко описати словами.

Коли почали говорити про досягнення у житті, Юля не стримала сліз. Алекс помітив, що думками дівчина перебуває далеко звідси. Виявилося, що хакери зламали та видалили сторінку Юлі в Instagram, де зберігалися усі роботи дівчини.

– Я почуваюся трохи розбитою через це. Тому ти маєш рацію, я перебуваю трохи не тут.

Романтика для Марини

Алекс Топольський влаштував сюрприз Марині просто в її кімнаті. Для дівчини візит Холостяка в дім став неочікуваним.

Алекс подарував Марині торт у вигляді серця – за аналогією до того, який дівчина принесла на першу вечірку. Згодом пара читала листи, які написала одне одному ще на побаченні в замку.

Протягом усього побачення Марина ніяковіла та червоніла.

– Романтика мене дуже бентежить. У моменти пристрасті я розкута, а в моменти романтики дуже переживаю.

Вишенькою на торті став подарунок Топольського – він підготував для Марини підвіску з діамантом.

Перевірка Саші Мудрої

Щоб впевнитися у серйозних намірах Саші Мудрої, Холостяк запросив її в гості до сім’ї Григорія Решетніка.

Саша з Алексом спробували себе в ролі батьків одразу трьох дітей. Саша оцінила цей досвід як “досить веселий”, тоді як Алекс усвідомив, що це складно та відповідально.

Христина та Гриша поділилися секретами виховання синів, а також розповіли, як їм вдається зберігати романтику у стосунках.

За вечерею Мудра зізналася, що готова познайомити Алекса зі своїми батьками, втім зазначила, що можливо, цього разу обставини складуться інакше. Топольського це засмутило, бо раніше дівчина говорила протилежне.

– Збентежило, що до цього вона сказала, що готова познайомити з батьками. А потім на вечері сказала, що ймовірність цього 10%. Я не до кінця знав, у чому причина – чи справді батьки їдуть, чи вона не готова, чи має погані стосунки з батьками, і вона не хотіла, щоб я про це дізнався.

Пристрасть із Сашею

Розбудити пристрасть у стосунках із Сашею Погорєловою Холостяк вирішив через бачату. Такий досвід для обох був першим, тому вони ніяковіли та більше думали про техніку рухів, а не про відчуття.

У розмові з Сашею Алекс припустив, що в дівчині багато пристрасті, однак вона її пригнічує. Утім порівняння з “хорошою дівчинкою” Погорєловій не надто сподобалось.

– Я переконаний, що Саша асоціюється у багатьох людей із хорошою дівчинкою, і її це бісить. Їй хочеться вийти із цього стереотипу та відчути щось інше. Я сьогодні зачепив за живе.

Якоїсь миті пара почала фантазувати про їхній спільний ранок, в якому оголений Топольський готує яєчню.

Драйв із Катею

Алекс вирішив, що у стосунках із Катею йому не вистачає енергійності, тому запросив дівчину на картинг.

Спершу Алекс хотів піддатися дівчині, однак коли побачив, що вона налаштована рішуче, на заїзді почалася справжня боротьба. Катя фінішувала першою, тому мала загадати бажання для Топольського.

– Вона розумниця, вона класно трималася, дуже впевнено. Вийшла вся на адреналіні, на оптимізмі, їй сподобалося. Такою Катю я ще не бачив! Я радий, що вона розворушилася і відчула цей адреналін, – зазначив Холостяк.

Але, здається, одного драйву було замало. В особистому спілкуванні з Катею Алекс зізнався, що йому хочеться більше глибоких розмов.

– Я можу бути з тобою відвертим? Мені не вистачає глибини спілкування. Скинути якісь маски і просто поспілкуватися тет-а-тет.

Топольський запропонував заплющити очі та поспілкуватися без зорового контакту. Це допомогло Алексу та Каті зблизитися.

Церемонія троянд у 10 випуску Холостяка пройшла у форматі маскараду. Дівчата прийшли в масках і розкішних сукнях, які приховали під мантіями.

– Люди в житті часто носять маски. Мені здається, нам уже вдалося їх зняти, – звернувся Алекс до учасниць.

Зізнавшись Топольському, від чого вони позбулися на проєкті, дівчата символічно скинули мантії.

Уже за традицією церемонія не обійшлася без з’ясування стосунків і “виховання” Саші Мудрої. Цього разу Алексу не сподобалося, що дівчина прочитала лист Холостяка Марині. Також сумніви з’явилися через небажання дівчини знайомити Алекса з батьками.

– Я тобі сказав про свої сумніви, що залишаються. Але я відчуваю твої серйозні наміри. Я сподіваюся, що мої почуття не підводять мене, – сказав він Мудрій.

За результатами церемонії червоні троянди отримали Марина, Саша, Катя і Саша Мудра.

Наступний тиждень на проєкті буде вирішальним – Алекс Топольський познайомиться з родинами учасниць. Перше запрошення Холостяк отримав уже на церемонії – родина Каті запросила Топольського прямісінько в РАЦС.