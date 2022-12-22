Король Великої Британії Чарльз III вирішив надати нові звання членам своєї сім’ї. Так, зміни торкнуться Кейт Міддлтон, принца Вільяма та дружини монарха Камілли.

Також король назвав дату церемонії виносу прапора – захід щорічно проводиться на радість мешканцям Великої Британії.

Так, невістка Чарльза була офіційно названа новим почесним полковником Ірландської гвардії. Титул раніше належав її чоловікові.

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Що ж до Вільяма, він був призначений полковником валлійської гвардії. Очікувано, свою дружину Каміллу він призначив полковником гренадерської гвардії – раніше цю посаду обіймав принц Ендрю, але його позбавили звання після скандалу з Вайнштейном.

Цікаво, що церемонію винесення прапора він запланував на 17 липня 2023 року – за кілька місяців до свого 75-річчя. Аналогічно робила і Єлизавета II – все заради гарної погоди, яка покаже захід у всій красі.

За даними Букінгемського палацу, у параді, який також присвячений збройним силам, візьмуть участь понад 1400 солдатів, 200 коней та 400 музикантів.

Фактично, деякі члени королівської родини також братимуть участь у параді верхи на конях, щоб тисячі людей могли помилуватися ними, хай і здалеку.

Днями банк Великої Британії представив свої перші банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ. Вони поступово замінять купюри, у яких була королева Єлизавета II.