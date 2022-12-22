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Чарльз III присвоїв нові звання членам королівської сім’ї: сина та дружину не образив

22 Грудня 2022, 11:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
принц Чарльз
Джерело: Getty Images

Король Великої Британії Чарльз III вирішив надати нові звання членам своєї сім’ї. Так, зміни торкнуться Кейт Міддлтон, принца Вільяма та дружини монарха Камілли.

Також король назвав дату церемонії виносу прапора – захід щорічно проводиться на радість мешканцям Великої Британії.

Так, невістка Чарльза була офіційно названа новим почесним полковником Ірландської гвардії. Титул раніше належав її чоловікові.

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Що ж до Вільяма, він був призначений полковником валлійської гвардії. Очікувано, свою дружину Каміллу він призначив полковником гренадерської гвардії – раніше цю посаду обіймав принц Ендрю, але його позбавили звання після скандалу з Вайнштейном.

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Цікаво, що церемонію винесення прапора він запланував на 17 липня 2023 року – за кілька місяців до свого 75-річчя. Аналогічно робила і Єлизавета II – все заради гарної погоди, яка покаже захід у всій красі.

За даними Букінгемського палацу, у параді, який також присвячений збройним силам, візьмуть участь понад 1400 солдатів, 200 коней та 400 музикантів.

Фактично, деякі члени королівської родини також братимуть участь у параді верхи на конях, щоб тисячі людей могли помилуватися ними, хай і здалеку.

Днями банк Великої Британії представив свої перші банкноти із зображенням короля Чарльза ІІІ. Вони поступово замінять купюри, у яких була королева Єлизавета II.

Джерело
PageSix
Теги
Кейт Міддлтон Принц Вільям Чарльз ІІІ
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