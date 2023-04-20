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Чарльз ІІІ обрав фірмову страву на коронацію: чим нагодують британців

20 Квітня 2023, 19:59
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Король Чарльз і Камілла
Джерело: Getty Images

Коронація Чарльза III відбудеться вже 6 травня у Вестмінстерському абатстві. У рамках святкування благодійна організація Eden Project організовує коронаційні обіди для всіх охочих.

– Великий обід об’єднує сусідів і спільноти, щоб поділитися дружбою, їжею і веселощами. Отримайте свій безкоштовний пакет і почніть планувати те, чого ви з нетерпінням чекаєте! – йдеться в повідомленні.

Уже відомо, що король Чарльз і Камілла обрали спеціальною стравою кіш. Відкритий пиріг готують із додаванням шпинату, бобів, сиру та естрагону. Рецепт обрали після консультації з королівським шеф-кухарем Марком Фланаганом.

Серед запропонованих страв були печеня з баранини з маринадом в азіатському стилі, а також баклажан із заправкою з йогурту і чатні зі смаженою цибулею.

На десерт шеф-кухар Адам Гендлінг винайшов пікантну полунично-імбирну закуску.

Коронаційні великі обіди відбуватимуться по всій Британії. Наступний день після великих обідів (8 травня) вже оголосили вихідним.

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Джерело
Daily Mail
Теги
Велика Британія Чарльз ІІІ
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