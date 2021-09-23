Український ведучий Слава Дьомін зізнався, що у дитинстві страждав від фізичного насильства з боку своєї мами.

В інтерв’ю на YouTube-каналі Dorotye Слава розповів, що з другого класу постійно прогулював школу.

А причиною такої поведінки стали постійні обмеження свободи та погані стосунки з мамою.

– Я з другого класу почав прогулювати школу. Вранці я наче йшов до школи, і приходив назад об 11 вечора. Мені дуже подобалися потяги, я хотів бути залізничником. Я виходив з дому і цілеспрямовано йшов на вокзал, бігав там серед потягів.

У мене не було свободи. Я дуже хотів ходити на дитячу залізницю, мене туди не пускали, знаходили купу причин. І вже тоді це було як протест. Я взагалі був жорстким прогульщиком і двієчником, – розповів Слава.

Слава додав, що його мама завжди любила домінувати і була дуже жорстокою. У 18 років Дьомін навіть хотів позбавити її батьківських прав.

Ба більше, на поведінку мами Слави ніхто не міг вплинути, оскільки жінка працювала в управлінні внутрішніх справ.

– Доходило до дуже жорстких фізичних насильств. У 18 років я намагався дізнатися, чи можна позбавити матір батьківських прав. Коли мама починала мене бити, у неї не було стопів. Мене били до того, що на правій нозі завжди були синці. Це було дуже сильно, – розповів ведучий.

Наразі мама Слава живе в Іспанії, і вони не спілкуються вже п’ять років.