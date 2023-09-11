Ексдружина ведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк розповіла, що в її житті несподівано з’явився колишній.

Цією новиною вона вирішила поділитися з підписниками в Instagram, зазначивши, що чоловік турбується про її здоров’я.

– Мені написав мій клубочок, що був у мого лікаря і той сказав, що я не записалася на операцію, хоча планувала вже. Сказав записатися, що він поїде зі мною. Ну, і після того моє серце почало ще сильніше сумувати. Буває так, коли і разом складно, і відпустити теж, – поділилася Христина.

Горняк зізналася, що така турбота її зворушила і тепер вона менше боїться йти на операцію, адже чоловік буде поруч.

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– Не можу не ствердити, що така турбота – це є моя слабкість. Навіть, я б сказала – моя мова кохання. Та й я менше боялася йти на операцію, бо знала, що він буде поруч, підтримає. І навіть коли ми не разом, він запитав у лікаря про мене… Приємно, – зазначила Христина.

Ще на початку вересня стало відомо, що ексдружина Остапчука розійшлася зі своїм новим хлопцем. За словами Христини, в їхніх стосунках усе занадто емоційно і заплутано.

Про чоловіка нічого невідомо, окрім того, що він іноземець і Горняк називає його клубочком.

Фото: Христина Горняк