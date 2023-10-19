Вранці 19 жовтня стало відомо про смерть актора Сергія Гладкова. Багато хто з нас пам’ятає різні гумористичні шоу за його участю, але особливу популярність йому приніс образ із Каламбуру – Мужика в Деревне дураков.

Він був не тільки гумористом, а й звукорежисером і сценаристом. Його творчий шлях – багатий і цікавий. Коротка біографія Сергія Гладкова – далі в матеріалі.

Актор родом із Харкова, звідки поїхав навчатися до Одеси в політехнічному інституті на факультеті машинобудування й робототехніки. Уже тоді він цікавився мистецтвом, а тому закінчив курси режисури та пантоміми.

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Ще студентом Гладков створив перші клоунські проєкти, а 1985 року – першу клоунську групу, яка дістала назву Пантофон. Саме вона стала стартом майбутніх проєктів Сергія, таких, як Магазин Фу і Деревня дураков.

З 1989 року Гладков був співробітником філармонії в Одесі.

У 1996-му з’явився колектив Каламбур, який швидко став популярним на телебаченні. Крім того, що Гладков у шоу грав образ Мужика в Деревне дураков, він з’являвся і в інших рубриках. Також Сергій співпрацював із Маски-шоу.

Із 2000 року він долучився до роботи звукорежисера. Уже через три роки як сценарист Сергій створив 60 серій короткометражних мультиплікаційних фільмів S.O.S., подарувавши популярність таким персонажам, як Мужик і Морячка.

Помер Сергій Гладков в Одесі. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Фото: Сергій Гладков