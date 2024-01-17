Колишня дружина Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер після розлучення закрутила роман із сусідом актора. Серце Крістін зайняв фінансист Джош Коннор.

Що відомо про роман колишньої дружини Кевіна Костнера

Відомо, що спочатку Крістін та Джош товаришували, коли були сусідами в Монтесіто. Однак після розставання з Костнером у 2023 році дружба переросла у щось більше.

Нагадаємо, що Баумгартнер подала на розлучення з Костнером у травні 2023 року – їхній шлюб тривав цілих 18 років і закінчився у вересні. Однак через кілька місяців вона вже була не одна.

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Інсайдер розповів, що для Крістін Джош був просто другом, з яким їй подобалося спілкуватися.

Коннор – розлучений батько, тож ситуація в них дуже схожа, де вони й знайшли спільну мову. Вони обоє люблять океан і пляжний спосіб життя, що і робить колишню дружину Кевіна щасливою.

– Вони разом і вже давно. Напередодні Різдва вони відпочивали на Гаваях, поки Кевін був із дітьми в Аспені, – додало джерело.

Нагадаємо, що їхнє розлучення було досить гучним. Приміром, Костнер хотів вигнати свою колишню дружину з маєтку. Усе через дошлюбний контракт, за яким вона має покинути їхній подружній будинок у разі розлучення. Маєток коштує $140 млн.