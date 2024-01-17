Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Був просто другом: колишня дружина Кевіна Костнера закрутила роман із сусідом

17 Січня 2024, 16:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Костнер
Джерело: Depositphotos

Колишня дружина Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер після розлучення закрутила роман із сусідом актора. Серце Крістін зайняв фінансист Джош Коннор.

Що відомо про роман колишньої дружини Кевіна Костнера

Відомо, що спочатку Крістін та Джош товаришували, коли були сусідами в Монтесіто. Однак після розставання з Костнером у 2023 році дружба переросла у щось більше.

Нагадаємо, що Баумгартнер подала на розлучення з Костнером у травні 2023 року – їхній шлюб тривав цілих 18 років і закінчився у вересні. Однак через кілька місяців вона вже була не одна.

Зараз дивляться

Інсайдер розповів, що для Крістін Джош був просто другом, з яким їй подобалося спілкуватися.

Коннор – розлучений батько, тож ситуація в них дуже схожа, де вони й знайшли спільну мову. Вони обоє люблять океан і пляжний спосіб життя, що і робить колишню дружину Кевіна щасливою.

– Вони разом і вже давно. Напередодні Різдва вони відпочивали на Гаваях, поки Кевін був із дітьми в Аспені, – додало джерело.

Нагадаємо, що їхнє розлучення було досить гучним. Приміром, Костнер хотів вигнати свою колишню дружину з маєтку. Усе через дошлюбний контракт, за яким вона має покинути їхній подружній будинок у разі розлучення. Маєток коштує $140 млн.

Читайте також:
Ліза Боне і Джейсон МомоаЧерез два роки після розриву: Ліза Боне і Джейсон Момоа офіційно розлучаються

Джерело
Metro
Теги
Розлучення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь