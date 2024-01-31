Український ведучий Анатолій Анатоліч показав своє архівне фото, де він лисим сидить на пеньку й усміхається. Тоді майбутній шоумен проводив час із батьками на баштані.

Який вигляд Анатолій Анатоліч мав у дитинстві

Так, в Instagram опублікував знімок, де він маленьким позує на камеру і щиро посміхається. Примітно, що на фотокартці він лисий – як виявилося, це через вошей. Фото датується 1986 роком.

– У моїх батьків була баштанка в Херсонській області, де вони вирощували кавуни, а потім продавали. Я тусувався з ними – спав на сіні і гуляв між кавунами. Ще в мене на тій баштані були воші, тому я лисий. Але щасливий, – почав свою думку Анатоліч.

Шоумен додав, що будучи маленьким, настрій не залежить від одягу, зачіски, іграшок та успіхів, адже головне, щоб були батьки. Таке сприйняття світу Анатолій назвав класним даром, який пропадає з часом.

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Фанати шоумена підтримали розмову – одні пораділи спогадам земляка, а інші погодилися з думкою про те, що справді важливо в дитинстві:

Я теж із Херсонської області!

Так і є, аби батьки були поруч.

Усмішка не змінилася.

Я родом із Херсонщини і кавуни це невід’ємна частина дитинства та юності.

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