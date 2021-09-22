Голлівудська акторка і модель Ума Турман розкрила свою таємницю. Зірка зізналася, що зробила аборт ще у зовсім юному віці.

У своїй статті для американської газети Ума Турман розкритикувала закон про заборону абортів у Техасі. Акторка зазначила, що жінка повинна сама робити вибір, оскільки ситуації бувають різні. Через це вона й вирішила поділитися власною історією.

51-річна зірка розпочала свою акторську кар’єру в 15 років, тоді вона і завагітніла від чоловіка значно старшого за неї.

– На той час я вже жила далеко від сім’ї. Я щосили намагалася зрозуміти, що мені робити, і хотіла залишити дитину, але як? У той час моя мама лежала в лікарні, до неї прийшов батько, щоб обговорити ситуацію, що склалася. До цього ми ніколи з ними не говорили про секс, – згадує Ума Турман.

Акторка зазначила, що батьки її попередили про складність виховання дитини, тим паче, коли ти ще сам підліток.

– Ми всією родиною вирішили, що я не зможу пережити вагітність і погодилися, що її переривання буде правильним вибором. Проте моє серце було розбите, – зізналася зірка.

Вона розповіла, що зробити аборт їй допомогла її подруга з Німеччини.

– В її лікарському кабінеті в Кельні мені вкололи місцевий анестетик і зробили аборт. Я лежала на столі, поки лікар, який був доброю людиною, пояснював кожен етап процесу і як це сталося. Було страшенно боляче, але я не скаржилася. Я зазнала стільки сорому, що відчула, що заслужила цей біль, – зазначила Турман.

Згадала Ума і слова лікаря, який сказав їй, що вона схожа на його доньку.

– Цей єдиний жест людяності закарбувався в моїй голові як один із найбільш жалісливих моментів, які я коли-небудь відчувала, – зізналася зірка.

Ума зазначила, що в цій історії надто багато болю, і досі це було її найбільшою таємницею.

Наразі зірка виховує трьох дітей. В шлюбі з актором Ітоном Гоуком Турман народила доньку Майю і сина Левона. Ще одну доньку Розалінд вона народила від фінансиста Арпада Бюссона.

Наразі акторка не заміжня.