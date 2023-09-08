Навколо Ірини Безсмертної з Херсону, що перемогла на конкурсі краси Місіс світу 2023, не вщухає скандал. Обурені українці лишають гнівні коментарі в соцмережах співвітчизниці, що на сцені шоу взялася за руки з росіянкою. Ірина їх не прибирає, вступає в дискусію з підписниками, намагаючись пояснити мотивацію свого вчинку.

– Вам було б краще, щоб я взагалі не згадувала Україну, не підіймала наш прапор і не робила нічого задля припинення війни в Україні?! Мені здається, ви самі собі шкодите по життю. Не час зараз позбавлятися тих, хто допомагає Україні, зараз це дуже потрібно нашій країні! Треба єднатися!

Відповіла Ірина Безсмертна і тим, хто пригадав їй вчинок Ольги Харлан, яка не подала руки суперниці-росіянці на чемпіонаті світу з фехтування.

– Це конкурс краси, а не спортивне змагання. Усі ці конкурси приватні, і організатори мають право робити усе, що вони хочуть. Я представляла США (американці точно не зрозуміли б мене у такому вчинку). Українцям було б усе одно, тому що я представляла США. А росія б святкувала перемогу…. Вам такий розклад подобається більше?

Також коментатори закинули Безсмертній питання щодо заяв іншої росіянки та учасниці конкурсу, яка стверджує, що головна корона поїхала саме до країни-терористки. У відповідь українка написала, що титулів було кілька, і представниця Росії отримала нагороду у номінації міс.

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Нагадаємо, за корону в Маямі (США) боролися близько 100 претенденток з різних країн світу, в тому числі там були дві росіянки. Одну з них – Анастасію Машкіну – українка взяла за руки, як це традиційно роблять на таких конкурсах.

Фото: Ірина Безсмертна