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Було 2 хвилини, щоб вивести дітей: у зірки Анатомії Грей Катерини Скорсоне згорів будинок

4 Квітня 2023, 15:28
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Катерина Скорсоне
Джерело: Getty Images

Канадська акторка Катерина Скорсоне розповіла, що кілька місяців тому у неї згорів будинок. У ньому вона жила з дітьми та домашніми улюбленцями.

За словами зірки серіалу Анатомія Грей, в неї було близько двох хвилин, щоб вивести трьох доньок із дому, в однієї з яких синдром Дауна. Пожежа сталася тоді, коли акторка готувала дітей до сну і закінчувала їхнє купання.

– Дим почав просочуватися крізь затірку навколо ванни. Коли я виглянула в коридор, річка густого чорного диму вже утворилася й заповнювала будинок. Один факт про пожежі – вони відбуваються швидко. У мене було близько двох хвилин, щоб вивести з дому моїх трьох дітей, і ми вибралися з дому, не вдягнувши нічого, крім взуття. Але ми вибралися. І за це я безмежно вдячна, – згадує Скорсоне.

Катерина із сумом поділилася тим, що вони втратили чотирьох своїх домашніх улюбленців і зараз важко переживають їхню втрату.

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Також вона висловила слова подяки всім небайдужим людям і пожежникам.

– Цей пост не про пожежу. Це любовний лист до неймовірних людей, які неймовірно допомогли… Ми дізналися, що єдине, що має значення, – це люди, яких ти любиш. Єдине, що має значення – це спільнота. Без цього нас би не було, і ми так вдячні, – наголосила Скорсоне.

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актриса Пожежа
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