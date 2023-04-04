Канадська акторка Катерина Скорсоне розповіла, що кілька місяців тому у неї згорів будинок. У ньому вона жила з дітьми та домашніми улюбленцями.

За словами зірки серіалу Анатомія Грей, в неї було близько двох хвилин, щоб вивести трьох доньок із дому, в однієї з яких синдром Дауна. Пожежа сталася тоді, коли акторка готувала дітей до сну і закінчувала їхнє купання.

– Дим почав просочуватися крізь затірку навколо ванни. Коли я виглянула в коридор, річка густого чорного диму вже утворилася й заповнювала будинок. Один факт про пожежі – вони відбуваються швидко. У мене було близько двох хвилин, щоб вивести з дому моїх трьох дітей, і ми вибралися з дому, не вдягнувши нічого, крім взуття. Але ми вибралися. І за це я безмежно вдячна, – згадує Скорсоне.

Катерина із сумом поділилася тим, що вони втратили чотирьох своїх домашніх улюбленців і зараз важко переживають їхню втрату.

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Також вона висловила слова подяки всім небайдужим людям і пожежникам.