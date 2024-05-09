Продюсер Сергій Перман став на захист співачки Софії Ротару, яка всю повномасштабну війну зберігає мовчання.

Перман висловився про мовчання Ротару

Продюсер зазначив, що Софія Ротару досі в його житті посідає значуще місце. Каже, вона легендарна артистка, кумир мільйонів і просто фантастична жінка, а тому він не засуджує її за мовчання. Вважає, вона і так багато зробила.

– Крім орденів, медалей і звань, які вже давно нічого не давали артистові, все, що вона отримала і заробила – її заслуга. Коли кажуть, що ти щось винен, то нічого ти не винен. Вона віддала свої борги. Стільки, скільки вона пропрацювала, вона багато чого робила, на відміну від Алли Борисівни (Пугачова, – Ред.), – зазначив продюсер.

Сергій щиро не розуміє, що і кому винна Софія Ротару. Усе, що вона робить чи ні – її вибір або бажання. Ба більше, він дав зрозуміти, що на початку повномасштабної війни співачка себе не дуже почувала.

Зараз дивляться

– Я не з чуток знаю, в якому важкому стані вона перебувала в той момент, у фізичному здоров’ї. Тому, у мене немає запитань до Софії Ротару. Якщо в когось є – подайте до суду. Можете? Ні. За що? Я не маю права і не буду її засуджувати, – сказав Перман.

Варто зазначити, Софія Ротару справді зникла з поля зору прихильників із початку повномасштабної війни. Усе, що про неї нагадує – її Instagram. Саме завдяки соцмережі вона окреслила свою позицію після 24 лютого 2022 року, показавши, що на боці рідної країни.