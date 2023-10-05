Британський актор Патрік Стюарт розповів про залежність від снодійного. Проблема з’явилася після першого розлучення зірки кіно.

У мемуарах під назвою Making It So Патрік розповідає, що після розлуки з Шейлою Фалконер у 1989 році у нього був важкий час.

Він став залежним від снодійного, щоб встигати відновлюватися для нормальної роботи актором. Коли Стюарт вирішив кинути пігулки, заснути стало практично неможливо, а на ранок прокидався із почуттям паніки та пітними ногами. Утім, за деякий час така реакція тіла зникла і більше не з’являлася.

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Патрік зізнався, що цей похмурий період був найважчим у його житті. Також на тлі розлучення його дочка Софі була на нього дуже злою, і всі проблеми буквально накопичилися в один момент.

Не тільки у всесвітньо відомих акторів були проблеми з препаратами, які шкодили організму. Приміром, супермодель Наомі Кемпбелл страждала від наркотичної та алкогольної залежності. Зірка вважає, що вбивала себе в спробах заглушити своє горе. Уже після проблем зі здоров’ям вона зважилася на реабілітацію.